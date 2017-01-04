羅國龍、潘彥廷前進南一中野球社

羅國龍（右）與潘彥廷（左）造訪台南一中野球社。（圖／統一獅提供）

羅國龍（前排左5）、潘彥廷（前排左4）與台南一中同學合影留念。（圖／統一獅提供）

統一獅校園巡迴列車今前進台南一中野球社周三下午社團活動時間，獅隊特別安排羅國龍及潘彥廷與野球社學生座談、遊戲及簽名活動，並準備兩位選手的精彩影片回顧，讓台南一中野球社更進一步認識羅國龍及潘彥廷。

本日為夢想堅持座談會，羅國龍及潘彥廷分享自己的奮鬥過程，羅國龍表示：「去年底入選WBC國家隊集訓名單，很開心有機會能跟老大哥在同一隊打球。過去只有小時候家中4兄弟會分組比賽，長大後因年齡差距，幾乎沒有跟哥哥同隊過。這次有這個機會，想要好好拚一下；哥哥一定入選中華隊，自己要更加努力才能實現這個願望。」

羅國龍、潘彥廷和同學們座談，分享棒球經驗。（圖／統一獅提供）

羅國龍、潘彥廷和同學們玩起棒球遊戲。（圖／統一獅提供）

聊起新秀球季的潘彥廷則說，剛加入從很興奮，到球團給予機會一軍出賽、場次變多時，自己更希望對球隊有貢獻。季末也因為想太多，亂了自己原有步調，相對穩定性就會變低。

聊到失誤是潘彥廷最在乎的，記得曾經有一次自己單場發生第2次失誤時，當下自己很自責，情緒也很懊惱。反倒是當下跑上二壘的彭政閔告訴他別灰心、別懊惱，這是屬於自己的舞台，想辦法努力讓自己進步，也讓當下的自己心情轉折收穫良多。

千載難逢的機會讓學生們可以直接與職棒選手近距離互動，除了羅國龍及潘彥廷分享職棒心路歷程外，每個學生也展現好奇心座談會踴躍發問。第1位提問羅國龍最欣賞Uni Girls哪位女孩？超辛辣問題也讓現場座談會氣氛熱鬧起來。

羅國龍贈送禮物給台南一中野球社同學。（圖／統一獅提供）

台南一中野球社也把握難得機會頻頻發問，包括「對於自己專屬的應援歌曲喜歡嗎？」「當遇到失誤時，當下心情和自己怎麼辦？」、「當球隊氣氛不佳時，都怎麼去化解」、「如何練習可以讓自己的守備加強」等，羅國龍、潘彥廷也踴躍分享過去經驗，讓學生們受益良多。

結束座談會後，羅國龍、潘彥廷也和學生一起玩起九宮格遊戲，並和學生們進行簽名拍照活動，讓台南一中野球社社團活動留下最難忘回憶，也相約今年球季開打一定會進場幫統一獅加油。

(中時電子報)