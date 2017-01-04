大甲、外埔區4校 教學設備經費獲中央補助

日南國小獲教育部補助144.5萬元，將辦理改善圖書室環境與設備。（陳淑娥攝）

日南國小獲教育部補助144.5萬元，將辦理改善圖書室環境與設備。（陳淑娥攝）

台中市順天、日南國中、日南國小及外埔國小，由於教學環境設備老舊或不足，教育部以「105年度改善及充實教學環境設備」初審核定，將補助345.65萬元，立院副院長蔡其昌說，舒適健全的環境對偏鄉孩子的學習十分有幫助。

重視孩子學習環境的蔡其昌，去年初邀請教育部官員下鄉視察，親自了解地方國中小的實際需求，並補強不足之處，避免城鄉差距的教育不斷擴大。他強調，偏遠學校人口數少往往不被重視，但是每個孩子都應享有教育資源平等的權利。

大甲區順天國中將購置學生班級教室置物櫃，包括教室布告欄更新，補助經費100萬元，日南國中購置多媒體廣播等設備約17萬元，日南國小辦理改善圖書室環境與設備約144.5萬元，外埔區外埔國小遊戲區器具及安全地點設置約84.15萬元，教育部挹注經費共達345.65萬元。

蔡其昌進一步指出，海線地區有的學校校舍長期受到海風吹拂侵蝕，甚至出現危樓狀況，校園環境的維護跟改善刻不容緩，他也跟教育部爭取未來3年編列180億元，要將全國老舊校舍問題解決，讓孩子在安全的環境中上課。

(中時)