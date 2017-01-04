休息日不加班要不要請假？ 清楚解釋看這裡
一例一休上路，勞動部長郭芳煜今天表示，第1季將以宣導為主、第2季輔導，第3季實施嚴格勞動檢查，不過，若有雇主刻意或惡意違規，仍將執行勞動檢查，民眾有任何問題可撥諮詢專線0800085151、檢舉申訴專線「1955」。
勞動部職安署進一步指出，鑑於新修法令施行初期，勞基法相關子法、解釋令未臻完備，為避免中小企業因認知不足，或衍生爭議，勞動部將強化宣導與輔導，循序漸進執行檢查工作，協助並督促事業單位落實勞基法規範。
勞動部已研擬「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，規畫於第1季宣傳、第2季輔導、第3季檢查，近期將函請各主管機關據以辦理。但對於申訴案件與重大惡意違規情事，職安署強調，仍將依法實施檢查並裁罰。
勞動部已製作50萬份關於新修規定檢查重點的宣導摺頁，近期將透過勞工保險局保險費繳款單一併寄送投保事業單位，廣為宣導。不過，針對勞基法「未修正」的各項規定，各地方主管機關仍應依年度既有檢查計畫勞檢。
此外，針對近期外界爭論「休息日不加班要不要請假？」勞動部也重申，勞工於「休息日」本應休息，未出勤無須請假，但若勞工答應雇主加班、卻因故未能出勤，則須比照於國定假日出勤辦法請假、依時數扣減加班費。
而對於外界誤以為「周休二日」影響周六、日營業，勞動部強調，例假、休息日並不限於周六、日實施，可以由勞資雙方約定。事業單位若因此產生人力調度困難，應優先以增加人力因應，以確保勞工身心健康與休假權利。
(中時)
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