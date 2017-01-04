永不分離 好萊塢影壇傳奇母女檔將合葬

美國媒體今天報導，好萊塢影壇傳奇母女檔黛比雷諾（Debbie Reynolds）和嘉莉費雪（Carrie Fisher）將合葬在好萊塢黃金時代眾多影藝名流的的長眠之地－林茵紀念公園。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，僅限親友參加的私人紀念儀式將於5日舉行。

黛比雷諾的兒子陶德費雪（Todd Fisher）去年12月30日表示，在外甥女、嘉莉費雪女兒比莉盧德（Billie Lourd）的協助下，他計畫在好萊塢山丘的林茵紀念公園（Forest Lawn Memoral Parks）舉行聯合葬禮。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）引述家族消息人士的話，證實他們也將在黛比雷諾和嘉莉費雪生前比鄰而居的比佛利山（Beverly Hills）宅邸舉行追思活動。

消息人士說：「我不確定他們如何稱呼這場儀式－葬禮或守夜，但星期四（5日）會在這座宅邸舉行。」

消息人士說：「相伴長眠將正是她倆所希望的。」

據了解，家屬正在討論是否舉行公開紀念活動，不過目前尚未宣布任何計畫。

長眠在林茵紀念公園的名人包括美國女演員蓓蒂戴維斯（Bette Davis）、默劇大師基頓（Buster Keaton）、奧斯卡最佳男主角洛史泰格（Rod Steiger）和主演影集「功夫」（Kung Fu）與電影「追殺比爾」（Kill Bill）的好萊塢影星大衛卡拉定（David Carradine）。（譯者：中央社劉文瑜）1060104

(中央社)