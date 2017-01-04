俞小凡、秋瓷炫對戲雞同鴨講 靠演技撐場
俞小凡的戲劇作品《秀秀的男人》，最近在年代MUCH播出，她人正在美國陪伴小孩讀書，預計農曆年可能回台，得知女主角秋瓷炫日前才來台灣宣傳過，可惜自己人不在台灣，沒能與她敘舊。俞小凡表示，與秋瓷炫對戲非常有趣，當時秋瓷炫的中文還沒那麼好，對戲時自己講中文，秋瓷炫講韓文，全程幾乎雞同鴨講，全靠表情和情緒來演。
俞小凡回想拍戲的點滴，讓她印象最深刻的是七、八月蚊子多，她穿著開高衩的旗袍，兩條腿成了蚊子的最愛，被盯得滿是包，成了紅豆冰棒。此外，天氣熱，卻拍冬天的戲，穿的是厚重冬衣，幾場激動的哭戲下來，毛料的戲服汗濕了又乾，乾了又濕，黏在身上苦不堪言。還有場戲特別讓她感到難為情，一場認兒子的戲，她抱著戲中的兒子哭得用力，結果眼淚和鼻涕全落在兒子頭上，沾得他滿頭，導演喊卡後，看見兒子頭上的「滿漢全席」，忍不住尷尬了。
同劇演員還有俞小凡的老朋友黃文豪，俞小凡說與黃文豪太熟了，兩人演夫妻，自己只要一個眼神黃文豪就明白要怎麼與她對戲，就算覺得表現不好、情緒不對，不管重來幾次，對方也能體諒，還能互相討論與修正演出方式，是最有默契的搭檔。
(中時)
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