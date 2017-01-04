吃辣椒醬嗑斷牙 陸女子獲賠1.3萬

大陸河北李姓女子，吃辣椒醬時被醬中的小石子嗑斷門牙，為此將廠家告上法庭，索賠烤瓷牙修復費、誤工費等共計7000餘元。近日，經通州法院調解，李姓女子獲賠3000元，約13900元台幣。

李姓女子祖籍新疆，特別喜愛吃家鄉產的某品牌的辣椒醬。去年3月，她蘸醬吃早餐時，被硬物嗑得門牙劇痛，後發現辣椒醬中竟然有一整顆小石子，她因此支付了7200餘元的烤瓷牙安裝費用。事發後，她的父親曾趕到新疆與廠家負責人協商，但廠家僅同意賠償1000元，李姓女子提起訴訟。

法院認為，廠家工作人員表示工廠的註冊地在新疆，不同意到北京應訴，同時說李姓女子沒有證據證明食用的辣椒醬是通過正規管道購買，也沒有證據證明辣椒醬有品質問題或她的傷與辣椒醬有關，故拒絕賠償。經法官耐心調解，最終廠家同意賠償她3000元損失。

(旺報)