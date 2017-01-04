巡邏警衛胯間一陣涼 竟是2米長黃金蟒
日前一名楊姓警衛在屏東新園鹽龍路一家工廠巡邏時，突然感覺有一股重量壓在腳上，還傳來陣陣冰涼感，發現1條長210公分，直徑10公分的金色巨蟒就在他胯間吐著蛇信，消防隊捕捉時該蟒還作勢攻擊，經人員言語安撫，黃金蟒竟自動順網爬行，擒蟒成功。
在屏東新園鹽龍路某股份有限公司上班的楊姓警衛，晚間員工下班後例行性的執行廠區安全巡邏工作，卻突然感到一股重量壓在腳上還有股涼意直上心頭，定神一看，發現一條金色龐然大物從腳上「輾過」。
「阿娘威阿，阿彌陀佛，真正驚死人喔」楊男見直徑約10公分、長210公分、重量5公斤巨蟒，就在他胯間吐蛇信，嚇得他趕緊報案，消防人員到場後，用手電筒一照，只見身上通體金黃色與滑順鱗片伴隨白色不規則條紋，色澤閃耀奪目絢爛無比，而牠正是黃金蟒。
黃金蟒似乎也感覺到危機，不但四處逃竄還發出低沉嘶嘶聲作勢攻擊，消防人員以和緩語氣安撫誘導並以手心順蟒鱗而摸，不斷地跟該蟒說，「我們是來救你的，要乖乖喔」，沒想到黃金蟒彷彿聽得懂，竟緩慢扭動身軀順網而入。
消防人員表示，這條大尾又大咖的巨蟒，應該是附近民眾所飼養，會在外「逛大街」可能是飼主粗心讓牠逃脫或是棄養所致，已請該村村長廣播協尋飼主認領，也提醒，動物救援非消防職責與專業，民眾應向鄉公所或農業單位尋求協助。
(中時)
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