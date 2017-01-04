王柏融、林泓育月薪50萬 桃猿「薪」一哥
Lamigo桃猿去年雖然無緣3連霸，戰績更是墊底，但季後球隊整體薪資仍上漲，其中上季年度MVP王柏融身價翻5倍，今年月薪從10萬調升至50萬元，主力捕手林泓育則還在執行複數年約，今年月薪來到50萬元，兩人並列球隊「薪」一哥。
王柏融前年加盟桃猿，前兩年月薪都是10萬元，而去年打出年度MVP身手，一舉抱回6項大獎，季後重談新約，桃猿開出5年總值3180萬元的複數年大約，讓外界跌破眼鏡，王柏融月薪暴漲400%，今起3年月薪50萬元，若達成一定條件，2020年月薪55萬元、2021年月薪60萬元。
王柏融僅加入職棒1年半就達到月薪50萬，是中職歷來最快，簽下這份5年大約後，也成為中職史上第6位合約總值超過3千萬元的球員，前5人分別為陳金鋒（2006-08年，3千萬；09-11年，3003萬）、彭政閔（2012-16年，3060萬）、周思齊（2014-18年，3240萬）、郭泓志（2014-16年，3480萬）、林智勝（2016-18年，3600萬）。
今年與王柏融一同躋身「50萬俱樂部」的還有捕手林泓育，兩人今年並列桃猿最高薪球員。林泓育去年初和桃猿換約，今年月薪來到50萬，成為中職史上最高薪捕手，明年月薪將再調升至55萬元。
(中時電子報)
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