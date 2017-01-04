西非說書人遊寶島 「鼓、舞」紀錄台灣故事
「想讓台灣人享受道地非洲音樂！」來自西非音樂世家的毛慕沙，三年前與台灣女孩李芳伶結婚後，夫妻倆時常到各地深度旅遊，帶著巨大的「非洲豎琴」隨處演奏，妻子聞知隨即重踩步伐，上演充滿野性的非洲舞，展現十足默契，總吸引大小朋友圍觀拍手叫好。
36歲的毛慕沙指出，故鄉幾內亞早期擁有特殊階級制度，國王分配不同家族管理各項工作，不論鐵工、木工、農作等項目皆各司其職，而他們家族則接下宮廷音樂家（Ｇriot）的重責，須在各大慶典儀式演奏。隨時間流逝制度傳承數百年，雖失去早期的嚴肅，但家族仍背負民族的記憶，用音樂傳唱族人故事，而擁有「說書人」的美名。
毛慕沙將近兩公尺長的「非洲豎琴」夾在兩腿之間，用手指輕撥琴弦，渾厚的旋律瞬間充滿整個空間。李芳伶說，非洲音樂動靜皆宜，慢節奏能帶聽眾進入放鬆氛圍，快節奏則充滿野性令人熱血沸騰，能鼓舞人心、提振士氣。
「傳遞音樂是Ｇriot的使命」毛慕沙說，現在網路資訊太多，很多人看影片學非洲鼓、舞，有天份的一下就會，但音樂、舞蹈結合時完全無法協調成了四不像。他希望在台灣旅遊途中，除了表演，還能讓台灣人體會非洲音樂與舞蹈間的融洽、和諧。
李芳伶笑著說，她覺得非洲音樂相當舒壓，想讓台灣朋友一飽耳福才把他騙來的。且毛慕沙是台灣首位說書人，盼能在造訪各城市後，將當時心境化為音符，傳唱在台灣每個角落。
(中時)
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