潤娥、金泰希都怕它 韓超強狗仔吐今年沒元旦情侶主因

金泰希與Rain、潤娥與李昇基、哈妮跟俊秀都是《Dispatch》爆出的元旦情侶。（圖／翻攝自星娛樂微博、《OSEN》、《Dispatch》韓網）

《Dispatch》表示因政局動盪，今年不爆元旦情侶。（圖／翻攝自奮鬥在韓國微博）

有韓國權威八卦媒體封號的《Dispatch》往年一月一日都會爆出重量級的「元旦情侶」，例如2013年的金泰希與Rain、2014年的潤娥與李昇基，以及去年的哈妮、JYJ俊秀等，今年一月一日已過，《Dispatch》卻反常沒爆出任何八卦，令網友議論紛紛，《Dispatch》則在臉書透露主因，解釋：「韓國現在該關心的是...朴槿惠總統跟崔順實」。

《Dispatch》近日在社群網站表示，今年元旦沒公開明星戀情，理由是：「現正逢彈劾政局」，有鑑於最近政治社會動盪不安，《Dispatch》說：「韓國現在該關心的是...朴槿惠總統跟崔順實，還有其黨派和相關牽扯的人，現在比任何時刻都需要關心政治」。

因此《Dispatch》決定今年元旦休息，最後不忘說：「等《Dispatch》適合被明星戀愛八卦佔滿搜索關鍵字那天再見面，祝福讀者們新年快樂」，網友則說：「業界良心啊」、「好像最後暗示有料在手裡」、「各大娛樂公司老闆鬆了口氣」。

(中時電子報)