CES 50周年展 充滿濃濃中國味

美國拉斯維加斯電子展（CES）今年適逢50周年，也是今年全球電子消費展首秀，預定美西時間5日揭幕。今年CES具有濃濃的中國味，不少中國品牌齊聚CES展覽，大顯身手，預計亮相的中國品牌包括華為、中興通訊、大疆、聯想、海信、TCL與樂視等，其中小米與蘇寧更是首度參展，很顯然這是中國品牌希望打響今年第一炮，登上國際舞台。

(旺報)