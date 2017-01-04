百度將在CES首度秀出人工智慧操作系統

今年全球首檔國際電子展CES即將登場，其中有五大亮點不容錯過，大陸搜索引擎龍頭百度將展示最新人工智慧新科技，英偉達也與美商福特合作開發自動駕駛汽車，可望在CES展大秀研發成果。這些科技都是中國企業在CES展令全球驚艷的亮點。

(旺報)