為何消失螢光幕2年？陳維齡吐原因

陳維齡今日牽手老公宋逸民，亮麗復出。(取自陳維齡臉書)

陳維齡為照顧女兒，決定休息2年。(取自陳維齡臉書)

宋逸民老婆陳維齡自2年前生下女兒「喬妹」後，就鮮少出現在螢光幕前，今(4日)她為酵素產品代言，首度公開現身，也坦言當初決定休息2年，一切都是為了女兒。

陳維齡生完第二胎後，一度暴肥至76公斤，後來靠著運動加上食用酵素恢復56公斤苗條身材，據《聯合報》報導，陳維齡今日產後首度復出，也透露消失螢光幕2年之因，都是因為想照顧早產的女兒喬妹。

其實陳維齡生完1個月，就想出來工作，但剛好看到報導提及早產媽媽的母乳對早產兒特別好，所以就決定休息2年，宋逸民也很支持她的決定。

(中時電子報)