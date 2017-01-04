寶羅寵品創「即時鮮食」 搶毛小孩商機

寶羅寵品連鎖集團執行長張慶棋表示，看好寵物周邊衍生的商機，將積極於全台各地拓展新據點。（圖／曾麗芳）

張慶棋（左）表示，寶羅寵品將攜手「喔吉毛小孩料理本舖」推出「即時鮮食」手作料理。（圖／曾麗芳）

台灣寵物用品週邊衍生商機，估計每年高達500億元！為搶食寵品商機，寶羅寵品連鎖集團不僅積極在全台各地拓展新據點，原寶羅寵物水族用品店也已陸續轉型升級二代店；此外，看準飼主寵愛毛小孩的心態，寶羅寵品攜手「喔吉毛小孩料理本舖」推出「即時鮮食」手作料理，搶攻毛小孩的飼料商機。

寶羅寵品連鎖集團2016年底、於台中市河南路與台灣大道口，開設全台第21家直營店，不僅推出16道「即時鮮食」手作料理，給毛小孩最有溫度的手作鮮食；且打造了以貓咪為主題的互動體驗館，店內增加顧客休息區及提供免費咖啡，提供飼主與其他同好交流互動的空間，同時也圓了無法養寵物的人，提供一個與貓咪互動的環境。

寶羅寵品連鎖集團執行長張慶棋表示，愈來愈多人把飼養寵物當成精神寄託，寵物也成為家庭重要成員。根據農委會統計，台灣家犬、家貓數量最多，其他如鳥、魚、鼠等寵物的數量也在持續成長，整體寵物用品消費產值已超過500億元。

張慶棋強調，雖然台灣寵物市場成長可期，但市場競爭也激烈，逼得業者不得不研發創新服務取勝。他舉寶羅寵品台中市河南店為例，2017年起攜手「喔吉毛小孩料理本舖」，雙方共同開發「即時鮮食」手作料理，挑選出16道新鮮食材，強調無色素、無調味、無防腐劑，以照顧自己家人的心情、照顧毛小孩。

此外，由於許多飯店不允許寵物入住，寶羅寵品宜蘭礁溪店就設置了10多個寵物床位，飼主在礁溪渡假時，寵物就可以入住寶羅。張慶棋說，由於市場反應佳，因此，寶羅台中河南店也打造了2間寵物VIP室，24小時開放冷氣，每日收費1,000元。

(工商)