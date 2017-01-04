論文調查遭疑公正性 台大發聲明澄清
教改論壇今天質疑台大調查論文造假案的公正性，台大發聲明澄清，校長楊泮池不涉入案件調查與決議，台大也成立工作小組，研擬預防違反研究倫理的機制。
教改論壇今天舉行「論文掛名事件與台大的未來」記者會，會中指出，台大校長也涉入掛名學術論文造假事件，只由台大醫學院長主持學術倫理案的調查審議，且僅5至7人進行調查，難以讓各界信服、相信會公正，也讓人擔心淪為幫台大校長卸責的「特別」委員會。
台大發出聲明表示，學校設有獨立學術倫理案件處理機制，法定召集人為教師評審委員會主席，由學術副校長擔任，成員除教務長外，包含11個學院院長及22位各院推選委員，完全獨立運作，校長楊泮池並非該會成員，依法也不涉入學術倫理案件的調查與決議。
由於論文案牽涉較廣，台大表示，除了論文本身涉及學術倫理問題外，也因校長楊泮池和郭明良曾有學術合作，為了更審慎，也邀請校外賢達組成特別委員會，成員以校外、國外學者專家為主，協助院級調查小組檢視此案。
台大表示，生命科學院組成的院級調查小組，已召開4次會議，醫學院組成的院級調查小組，已召開3次會議 ，兩學院調查結果報告，預計於13日提交台大教師評審委員會審議，在此之前，調查結果也會交由特別委員會檢視，並於13日會議提出意見，供台大教師評審委員會審議。
台大也表示，未來將建立防範學術倫理機制，身為台灣學術界一份子，希望在這方面有所作為，以維護學術界聲譽，提振研究貢獻，台大現已成立工作小組，開始研擬預防違反研究倫理行為的機制，未來會就此事與社會各界對話，並公布方案。1060104
(中央社)
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