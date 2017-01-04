壞人趴趴走 荷蘭考慮跨國交通全面查驗
鑑於柏林卡車攻擊主嫌犯案後仍能在歐洲趴趴走，荷蘭政府與周邊國家研商考慮要求所有跨國火車、巴士、船隻的旅客，在購票時必須提供有效身份證明。
德國柏林耶誕市集卡車攻擊主嫌艾姆里（Anis Amri），在犯案後一路從荷蘭阿姆斯特丹，轉經比利時、法國抵達義大利。儘管艾姆里最後在義大利米蘭附近遭到義大利警方發現後擊斃身亡，但他如入無人之境，在西歐各國趴趴走，也讓各國政府傷透腦筋。
為了更有效查緝可疑份子，荷蘭政府目前與比利時、德國與法國同僚，正在研商對跨國境火車、巴士、船隻等公共交通工具乘客身份查驗的可能性。
荷蘭安全與司法部發言人向民眾報（Volkskrant）表示，荷蘭已經提出法案，要求所有購買機票的旅客，購票時必須出示有效身份證明，並將登錄於歐盟的「旅客姓名紀錄」（PNR）系統，歐盟會員國都能透過該系統追蹤可疑份子。
不光荷蘭，比利時也對恐怖份子能在歐洲境內自由流動有所疑慮。比利時內政部長詹彭（Jan Jambon）日前曾表示，將聯合周遭國家擴大對跨國境公共交通工具乘客的安檢，他希望最快本月底能有結論。1060104
(中央社)
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