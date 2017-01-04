大馬豪雨成災 2萬多人被迫疏散

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馬來西亞緊急救難官員今天表示，大馬東北兩州洪水為患，近2萬3000人被迫撤離家園，當局也成立更多收容中心。

法新社報導，季節性洪水年年侵襲大馬東部沿海各州，居民經常被迫疏散。

大馬官員表示，這波洪水災情迫使當局疏散吉蘭丹州地區1萬38名居民，以及鄰近丁加奴州的1萬2910人。

過去5天來的豪雨已經導致101所學校停課，不少道路中斷，吉蘭丹州甚至有部分列車停駛。

所幸這兩州目前未傳出任何死亡災情。丁加奴州民防首長拉曼（Che Adam Abdul Rahman）告訴法新社，疏散人數從前1天的4352人急速增至1萬2910人。

拉曼表示，這些災民已經安置在139家提供食物、飲料和醫療援助的收容中心。

拉曼說，「豪雨不停，大約30條鄉村道路封閉，部分地區水深近1公尺，我們利用船艇疏散村民。」1060104

(中央社)