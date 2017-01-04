菲緝毒行動捕25嫌 疑有台灣人涉案

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菲律賓緝毒署今天逮捕涉及毒品的25名中國大陸人，這些人同時也可能是電信詐騙集團成員，由於現場發現一本中華民國護照，菲方懷疑有台灣人涉案。

菲律賓緝毒署（PDEA）下午在一場誘捕行動中，佯裝顧客向其中1名嫌犯購買毒品，之後再循線到嫌犯位於馬尼拉灣日落大道的住所，逮捕其他嫌犯。

執法人員在公寓單位內搜出2公斤的安非他命，從現場電腦、電話等電信器材的擺設判斷，嫌犯還可能涉及電信詐騙行為。

菲律賓緝毒署幹員在電話中向中央社記者表示，初步調查顯示，被捕25嫌為中國大陸人，但現場還發現一本中華民國護照，但此人並不在場。

緝毒署人員仍在現場進行後續清點工作，並已聯絡其他單位調查可能的電信詐騙行為。1060104

(中央社)