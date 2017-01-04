馬英九赴大學演講 諷陳水扁「麻煩製造者」
前總統馬英九今日赴銘傳大學演講，演講題目為「馬總統談兼善天下的藝術：堅持vs.妥協」，除細數任內的政績外，更暗諷前總統陳水扁為「麻煩製造者」。
馬英九表示，當年當選後立志成為「和平締造者」，創造和平的台灣海峽與友善的國際關係，訂定「和陸友日親美」的目標，並暗諷自己上任前，台灣被說是「麻煩製造者」。
為了彌補「失落的8年」，馬英九致力恢復與大陸的諮商和對話，並表示卸任前共與大陸簽屬23個協議，範圍涵蓋貿易、金融、農業至打擊反罪等，8年內陸生來台人數成長了50倍、陸客增加14倍，然在去年開始減少。
此外，陳前總統任內增加了3個邦交國、丟掉9個邦交國，僅增加人口不到50萬的國家，卻失去5000萬人口的邦交國。因此，他任內主張「兩岸休兵」，避免沒意義的競賽，當時僅與甘比亞斷交，且與大陸無關，不像這次的聖多美普林西比，在與台灣斷交5天後便馬上與大陸建交。
(中時電子報)
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