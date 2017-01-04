童年夢想成真！哈薩克建築師將蓋巨大玻璃樹屋

哈薩克建築師打造的樹屋。(圖/翻攝自「A.Masow Design Studio」官網)

哈薩克建築師打造的樹屋。(影/取自「Tech Insider」YouTube 影音頻道)

隨著環保意識抬頭，「綠色生活」的影響層面逐漸擴大，人們對於追求自然的渴望也越趨強烈。一名哈薩克的建築師艾柏克（Aibek Almassov）就設計出一棟可以和大樹共存的房屋，且將於今年付諸實現，讓人相當期待。

樹屋是許多人童年的夢想，而建築師艾柏克則將此夢想化為現實，他用玻璃帷幕建構出一棟高65呎，共4層樓的巨型圓柱，將樹木360度包圍起來，但底層架空，以不影響其生長為原則。

艾柏克將非必要的人工物品排除，只保留最基本，更蒐集純淨雨水以供廁所使用。電力部分，則是透過頂層的太陽能板，完全實踐與自然共生的概念。

據《Business Insider》報導，事實上艾柏克早於2013年就已有打造玻璃樹屋的構想，但直到2017年才找到投資方，預計今年6月開始動工，地點選在哈薩克的城市阿拉木圖（Almaty）郊外山脈，未來落成後，將開放民眾進入參觀。

(中時電子報)