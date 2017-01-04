專家：遼寧號繞台 宣示陸火力投射範圍

中共解放軍航空母艦遼寧號在南海演訓，軍事專家研判遼寧號可能從台灣海峽返航，完成中共解放軍首次繞台演訓，這也等於中共向全世界宣示台灣在中共的火力投射範圍內。

中共解放軍航母遼寧號艦隊目前正在南海進行航訓，熟悉軍情的退役將領分析，遼寧號在去年底經由台灣東部海域南下，進駐海南島三亞基地，研判會在農曆年前經由台灣海峽北返，完成中共解放軍首次繞台航訓。

軍情與航空網站主編施孝瑋表示，根據各方訊息顯示，遼寧號可能在農曆過年返航，但冬天的渤海、黃海不適合演訓，他研判應該會在3月返航，但因為農曆過年對華人來說很重要，因此體恤官兵提前返航也是有可能。

他說，遼寧號從台灣海峽返航是有可能的，因為最快也不會被跟蹤，不過應該不會在台灣海峽演訓，會加快通過；若遼寧號在台灣海峽演訓不是壞事，台灣海峽在國軍預警和觀測範圍內，正好可以藉此觀察中共的戰力效能。

施孝瑋說，這也代表中共海空軍都完成繞台演訓，等於向全世界宣示台灣在中國大陸的火力投射範圍內；過往國軍把台灣西部當前線、東部當後方的作戰思維就必須重新調整；F-16的性能需要提升，否則正面迎戰中共軍機會相當吃力。

國防部今天下午發布新聞稿表示，中共遼寧艦未來北返時間與航線，均屬臆測，國防部不予評論，將持續掌握遼寧艦動態，並會依狀況做好應處作為。1060104

(中央社)