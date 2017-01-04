不含酒精寵物酒來了 主人再也不必獨飲

因應獨居時代，喵星人和汪星人回到家後想放鬆喝一杯，又不想獨飲。美國公司推出寵物新產品：不含酒精的寵物葡萄酒，讓寵物主人碰杯有對象。

比利時「晚訊報」（Le Soir）報導，美國科羅拉多州（Colorado）阿波羅高峰公司（Apollo Peak）設計的寵物葡萄酒，以甜菜根和有機香草等天然元素製造，不含酒精。設定讓都會獨居人士在結束繁忙的一天回到家後，可與寵物對飲。

產品名玩文字遊戲，如給貓的酒有「Moscato」，這是麝香葡萄的義大利文，而音同義大利文的貓（gatto），還有「貓本內」（Catbernet）來自葡萄品種卡本內（Cabernet），「皮諾喵」（Pinot Meow）來自黑皮諾（Pinot Noir）葡萄。

狗的寵物酒產品名為「夏狗內」（Chardognay），來自夏多內（Chardonnay）葡萄。

業者表示，貓聞到寵物酒味道時，會感到愉快、蠢蠢欲動，喝下飲料後，會變得溫柔想討摸，達助眠效果。（譯者：中央社羅苑韶）1060104

(中央社)