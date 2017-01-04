不含酒精寵物酒來了 主人再也不必獨飲
因應獨居時代，喵星人和汪星人回到家後想放鬆喝一杯，又不想獨飲。美國公司推出寵物新產品：不含酒精的寵物葡萄酒，讓寵物主人碰杯有對象。
比利時「晚訊報」（Le Soir）報導，美國科羅拉多州（Colorado）阿波羅高峰公司（Apollo Peak）設計的寵物葡萄酒，以甜菜根和有機香草等天然元素製造，不含酒精。設定讓都會獨居人士在結束繁忙的一天回到家後，可與寵物對飲。
產品名玩文字遊戲，如給貓的酒有「Moscato」，這是麝香葡萄的義大利文，而音同義大利文的貓（gatto），還有「貓本內」（Catbernet）來自葡萄品種卡本內（Cabernet），「皮諾喵」（Pinot Meow）來自黑皮諾（Pinot Noir）葡萄。
狗的寵物酒產品名為「夏狗內」（Chardognay），來自夏多內（Chardonnay）葡萄。
業者表示，貓聞到寵物酒味道時，會感到愉快、蠢蠢欲動，喝下飲料後，會變得溫柔想討摸，達助眠效果。（譯者：中央社羅苑韶）1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。