沈富雄揮毫 網友：一個沈大佬 勝過總統府

沈富雄在臉書分享自己揮毫寫的春聯。（圖片來源：沈富雄臉書）

沈富雄在臉書分享自己揮毫寫的春聯。（圖片來源：沈富雄臉書）

沈富雄在臉書分享自己揮毫寫的春聯。（圖片來源：沈富雄臉書）

前立委沈富雄在臉書分享自己揮毫所寫的春聯：「一例一休大潤發，同志同婚家樂福」。還請「護家盟」不要在意，只是新春鬧著玩。

沈富雄昨日即在臉書發文分享五對春聯，稱因為看到「自由冉冉，歡喜新春」，覺得文思泉湧，分別著了五對春聯，「聊以應景，並此拜年」。

今日沈富雄並以〈新春一絕；家樂福對大潤發〉，揮毫寫了兩對春聯，採取網友「Lucy Lee」的版本，稱其「俗又有力，更具巧思」，雖然「大」與「家」不對仗，但瑕不掩瑜，還諷說「總比『自自冉冉』強」。

沈富雄也澄清，希望「護家盟」不要在意，這只是新春鬧著玩。並另外準備一對春聯：「自自在在辭舊歲，兢兢業業迎新年。」給比較正經八百的網友們欣賞。

網友紛紛留言說沈富雄「好幽默」、「好字」，詢問哪裡可以索取；也有網友說「沈大佬的字也不錯，尤其是跟蔡總統比」；還有人留言說：「一個沈大佬，勝過總統府」、「好諷刺，水準高多了」。

(中時電子報)