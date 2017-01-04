沈富雄揮毫 網友：一個沈大佬 勝過總統府
前立委沈富雄在臉書分享自己揮毫所寫的春聯：「一例一休大潤發，同志同婚家樂福」。還請「護家盟」不要在意，只是新春鬧著玩。
沈富雄昨日即在臉書發文分享五對春聯，稱因為看到「自由冉冉，歡喜新春」，覺得文思泉湧，分別著了五對春聯，「聊以應景，並此拜年」。
今日沈富雄並以〈新春一絕；家樂福對大潤發〉，揮毫寫了兩對春聯，採取網友「Lucy Lee」的版本，稱其「俗又有力，更具巧思」，雖然「大」與「家」不對仗，但瑕不掩瑜，還諷說「總比『自自冉冉』強」。
沈富雄也澄清，希望「護家盟」不要在意，這只是新春鬧著玩。並另外準備一對春聯：「自自在在辭舊歲，兢兢業業迎新年。」給比較正經八百的網友們欣賞。
網友紛紛留言說沈富雄「好幽默」、「好字」，詢問哪裡可以索取；也有網友說「沈大佬的字也不錯，尤其是跟蔡總統比」；還有人留言說：「一個沈大佬，勝過總統府」、「好諷刺，水準高多了」。
(中時電子報)
文章來源：沈富雄臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。