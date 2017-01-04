政策變政績 綠委要政院別玩數字遊戲
行政院整理的「官方版」政績終於端上檯面，但這洋洋灑灑列出的192項政績，立刻受到不少質疑，蔡英文政府和林全團隊上任才229天，扣除68天假日，實際上班僅僅161天，竟然就盤整出192項重大法案及政策，這一天超過一政績的效率實在驚人。民進黨立委鄭運鵬、趙天麟對此不以為然，直言應政績和政策分開。
中評網報導，民進黨立委鄭運鵬受訪時表示，其實政府每天都在做不一樣的事，有政績是很正常的，不用特別拿來宣傳，做的事情和政績會有定義上的落差，有些是政府有達到的目標，但未必大家會認為是政績，和政策可以分開來。
另一綠委趙天麟則說，政府做了很多事，很著急很想讓大家知道，但要提醒幕僚的是，講一些具體有感的就好，數字遊戲在馬政府證明已經失敗，建議將那些重大沉痾已經解決了、有那幾項事情在短時間就有重大進展，只要突顯這些，聚焦在有品質、有感的政策就好。
(中時電子報)
文章來源：蔡政府列192項政績 綠委也質疑
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