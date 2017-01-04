俄駐菲大使：無意與菲軍事結盟

我要評比

即使俄羅斯軍艦來訪，但俄羅斯駐菲律賓大使今天澄清，俄羅斯只是希望與菲律賓進行軍事合作，而非締結正式的軍事聯盟。

俄羅斯駐菲律賓大使科瓦葉夫（Igor Khovaev）今天在記者會上說，「我們並不尋求與菲律賓建立軍事聯盟，據我瞭解，菲方也不需要跟俄羅斯建立這樣的聯盟。」

科瓦葉夫認為，俄羅斯與菲律賓所尋求的，是雙方在「彼此需要的領域上」進行合作。

科瓦葉夫也相信，菲律賓尋求與俄羅斯深化關係，與菲美關係現況無關，菲律賓只是要讓外交關係更加多元化，而非在「傳統夥伴」及「新朋友」之間作選擇。

菲律賓與美國有著長久的戰略夥伴關係，但在菲律賓總統杜特蒂上任後，情況出現變化，杜特蒂逐漸與美國保持距離，同時又向中國大陸及俄羅斯靠攏。

俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（Boris Butoma），目前正在馬尼拉進行6天親善訪問。

雖然這並非第1次有俄羅斯軍艦來訪，但卻是雙方海軍之間的第1次官方交流。

俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhailov）昨天在菲方的歡迎儀式上說，俄羅斯海軍希望與菲國海軍進行軍事演習，並在解決恐怖主義與海盜問題上進行合作。1060104

(中央社)