李克強舊部屬 海南副省長陸俊華調雲南

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雲南日報今天報導，中共中央近日批准，由海南省副省長陸俊華出任中共雲南省委委員、常委和省紀委書記。公開資料顯示，陸俊華過去長期任職於大陸國務院，曾任大陸總理李克強部屬6年。

海南省政府網站資料顯示，陸俊華出生於1962年1月，是江西豐城人，擁有經濟學博士學位。他於1983年起任職於大陸民航總局，並於1990年開始在中國大陸國務院秘書二局工作。

陸俊華在1998年5月，時任大陸國務院總理朱鎔基任內被提拔為國務院辦公廳秘書二局助理政務專員（副局級）；2004年12月，在時任大陸國務院總理溫家寶任內被提拔為國務院辦公廳秘書二局政務專員、副局長（正局級）。

隨後，陸俊華於2005年11月到2011年1月，出任國務院應急管理辦公室主任期間，與現任中國大陸國務院總理李克強（時任副總理）共事6年多。陸俊華並在2011年1月至2014年5月間出任國務院辦公廳秘書三局局長。

曾擔任前中共政治局常委周永康秘書的前任海南省副省長冀文林，在2014年2月因涉入周永康案而被調查，並於當年7月落馬；陸俊華則在同年5月出任海南省副省長職務。這次陸俊華出仕的雲南省，也是中共總書記習近平近年的打貪重鎮。1060104

(中央社)