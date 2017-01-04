侯怡君送公益紅包袋94狂 3.3萬人留言響應

侯怡君臉書直播送公益紅包袋、提供各項禮物給網友抽獎。（取材臉書）

侯怡君自掏腰包印製1萬個公益紅包袋。（侯怡君提供）

侯怡君的父親患有視網膜色素病變夜盲症，導致視力幾乎全盲，她長期關心並資助夜盲症協會，今年更自掏腰包數萬元，為協會印製1萬個手繪公益紅包，讓粉絲無限量索取。她2日在臉書開「鐵妞會客室」直播，本來只是想教網友如何索取紅包、讓愛傳出去，結果迴響太熱烈，除了有1萬多個分享，還 累積超過3萬3千則留言，愛心大噴發的她，當天還霸氣送出價值數萬的名牌長夾、珍珠鑽石項鍊給網友抽獎，連剛買的3萬5000元電動滑板車也捐出。

寫業配文已成了不少藝人主要收入來源，但侯怡君說自己推銷產品會心虛、不會賣東西，所以一向不接業配文，每月都推掉近20個邀約，但一宣傳起公益，她豪氣十足地說，就算「把自己整個人送出去」都沒關係！果真，原本她只是純作公益，無心插柳，但直播效應太大，還產生後續愛心滾動效應。

她說，包括某扶輪社社長、汽車廠商老闆、電動滑板車CEO及她的一些有錢朋友都看到當天直播，他們都主動跟她經紀人聯絡，表示願意提供車子、電動滑板車，或者幫忙印製更多公益紅包一起行善，且所有人都強調不需要露出品牌名稱、沒有商業行為，純粹是為了支持並響應她的行動，讓她超級感動地說：「人在做天在看，凡事盡力而為，有善念的人會遇到更多活菩薩！」

侯怡君說，她自己原本就是以公益為一輩子職志，平常對物質需求不高，人生哲學是「錢夠用就好了」，這次送公益紅包袋也沒有截止日，只要填寫完整的回郵信封並貼妥15元郵資的郵票寄至:桃園市中壢區精忠二街20號，她就會寄6個公益紅包給對方，希望愛不會停止，各界也能更關心、更了解夜盲症協會。她初步先印製1萬個，已送給一些獨居老人、育幼院等弱勢團體約兩千個，之後送完會繼續加印。

(中時)