台中福華大飯店愛心捐助「猶大獅棒球隊」

台中福華大飯店今日將愛心捐款贊助「社團法人台灣基督教社會關懷協會」所成立的「猶大獅棒球隊」。（圖／曾麗芳）

台中福華大飯店將愛心捐款贊助「社團法人台灣基督教社會關懷協會」所成立的「猶大獅棒球隊」。（圖／曾麗芳）

台中福華大飯店以月餅傳遞愛心，每銷售1盒月餅禮盒就捐出50元做公益，至今已邁入第4年！2016年「飛月奇蹟」愛心月餅系列禮盒，共募得約20萬元愛心款項，今（4）日捐贈給「社團法人台灣基督教社會關懷協會」所成立的「猶大獅棒球隊」；今天同時也是「猶大獅棒球隊」正式成軍的日子。

台中福華董事長廖國宏表示，台中福華秉持著「散播愛心、關懷社會」的理念，積極參與愛心公益活動，每年都將中秋月餅的部分所得用於公益，期望藉此拋磚引玉、將愛傳遞到社會每一個需要的角落。

廖國宏表示，台灣基督教社會關懷協會位於台中市大雅區，積極投入單親或隔代教養等弱勢家庭兒童的關懷工作，成立公益課輔班，提供孩子們免費的課後照顧與課業輔導，並成立牧童之聲兒童合唱團，幫助孩子們在合唱團的練習與表演中找到自信心，讓孩子學習聆聽彼此的聲音，看見自己的特質、欣賞別人的優點，平常也透過各樣的活動、講座傳遞正面能量，協助孩子們重新找回快樂與自信心。

為了培養孩子們正當的休閒運動，同時幫助一些過動的孩子消耗一些動能，該協會去年組成「猶大獅棒球隊」，成員是一群熱愛棒球的孩子們，年齡層以國小高年級與國中生為主，球隊成員中，有單親家庭或隔代教養的孩子，其中有少部分過動兒也透過球隊的體能訓練改善了過動的症狀，更讓孩子們了解到團隊合作的重要，從棒球中找到對未來的希望。

球隊草創時期缺乏經費以及專業的球具，只能用募集而來的簡陋設備揮灑對棒球的熱情，少了專業球衣及護具裝備的保護，孩子們在練習過程中容易產生運動傷害。

台中福華看見了孩子們的願望，為了幫助孩子們一圓棒球夢，將愛心化為實質幫助，不僅為棒球隊添購整套球衣、球具裝備；為了協助球隊的培訓，台中福華特地邀請前職棒明星林朝煌、現任西苑高中棒球隊總教練，擔任「猶大獅棒球隊」的榮譽教練，讓孩子們實現與明星球員打球的夢想。

(工商)