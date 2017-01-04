立院臨時會5日登場 朝野動員備戰

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立法院臨時會明天登場，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團全力動員並召開黨團會議備戰，立法院長蘇嘉全在舉行談話會前將再召集黨團協商，盼臨時會平和進行。

由於臨時會召開前依例須先舉行全院委員談話會，蘇嘉全預計明天談話會前，將二度召集朝野黨團協商有關臨時會事宜，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間表示，明天上午甲級動員，先開黨團會議，

至於明天下午臨時會院會怎麼進行？柯建銘說，總預算案沒有共識，國民黨團提4000多案預算刪減案，若加上對案就8000多案，國民黨團主要是刁難，「這是延會性質的臨時會，都是開會，總預算協商、委員會開會，怎麼會有差」。

柯建銘說，談話會就朝野黨團無共識部分，表決就結束，中午召開程序委員會，下午開院會將都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案與證券交易稅條例增訂第2條之2條文草案這兩個案子付委，11日、12日兩天委員會就可以審查，這些案子都不占時間，占時間是國民黨團提4000案的預算刪減案。

中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣表示，明天強制動員並將召開黨團大會，將還沒完成的案子進行匯整，面對明天臨時會院會要採取的行動，黨團大會結束後才會明朗。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，總預算案的處理不應只有量的問題，應根據預算法規定，預算政策的想法與價值，立法院會應該有所討論、辯論，預算部分，主張刪除退休公務人員年終慰問金、核四預算案要處理、兩岸交流情況不佳，攸關兩岸交流相關經費應刪減。

法案部分，徐永明說，電業法草案將要求立法院長召集朝野協商，教保服務人員條例草案，因時代力量也有版本，盼能夠併案處理。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，親民黨團認為總預算案具有急迫性應列優先議案，臨時會至1月20日止，國民黨團提4000多案是未提而提，會給外界不良印象，希望國民黨團再三思；執政黨要強渡關山一些爭議性法案，應重新思考，不要讓臨時會變成國民兩黨的口水戰。1060104

(中央社)