台南五星級飯店外帶年菜雙料獲獎 推出早鳥優惠
還在煩惱過年與家人品嘗什麼年菜嗎？香格里拉台南遠東國際大飯店醉月樓推出「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜」外帶套組，以江浙風味打造6人份的豐盛年節佳餚，讓消費者於家中即可享用五星級美饌；其中，「香芋羊肋排」及「至尊佛跳牆」更大受美食評審青睞，將推出1月20日前預訂活動。
農曆春節將至，近年來，小家庭考量人口少、料理年菜費工耗時，選擇添購飯店年菜外帶的比例提升，年菜訂單也成為各家飯店業者兵家必爭之地。
醉月樓許忠賢主廚傳承30年江浙絕妙好滋味，嚴選食材、打造豐盛的「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜套組」，包含醉月五福大拼盤、松阪麻油野生蝦、花雕白玉野生魚卷、燒汁香芋羊肋排、雙蟳荷香米糕籠、菩提佛跳牆、香饌臘味蘿蔔糕、團圓甜八寶芋泥，5菜1湯2點心。主廚更細心考量份量，選擇適合現代家庭的6至7人家庭合菜為主，亦提供單點選擇。
值得一提的是，今年更首度推出3款經典佛跳牆，不僅兼顧菜色多樣化，更可滿足全家用餐份量需求，每盅單點2888元至6888元。其中，獲獎年菜「至尊佛跳牆」集頂級食材之大成，嚴選金華火腿與老母雞慢火細熬八小時製成的濃厚湯底，再結合極品黃金鮑、婆參、干貝、虎掌、花膠、魚唇、螺頭、巴西菇等食材，為主廚大力推薦的上品，湯醇味厚，貴氣又大方。
另，為迎合年節送禮需求，延續歷年熱賣經典X.O.醬「醉月御醬禮盒」之外，再推出2款全新中西合併的「富貴幸福雙層禮盒組」。
(中時)
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