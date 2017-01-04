陸房企百億軍團增至131家

我要評比

陸媒報導，大陸房地產隨著市場集中，超級大集團將會出現。據中國指數研究院統計資料顯示，2016年中國房地產市場在前緊後鬆的政策影響下，呈現出前高後低的發展態勢，全國商品房成交量價均創歷史新高。

2016年共有131家房地產企業躋身百億（人民幣，下同）軍團，較2015年增加27家，銷售總額共計5.7兆元，市占率已超45%，強者恆強態勢突顯，百億房企漸成未來房地產市場競爭的主力。

不過鴻坤地產集團執行董事毛大慶也感慨，2016年房地產銷售超過歷史銷售紀錄，但這可能也是中國達到的歷史最高點，未來難以超越。

(旺報)