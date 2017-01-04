季辛吉：川普應尋求與中共合作

川普當選後，被派往北京與習近平溝通的季辛吉。（美聯社）

近日有報導指出，一手推動「美中關係正常化」的美國前國務卿季辛吉在川普當選後調整了過往「聯共制蘇」的立場，建議未來的白宮領袖推行「聯俄制共」的政策。然而根據日本《讀賣新聞》12月20日對季辛吉的採訪，這位老外交家仍認為美國與中共維持友好關係是必要的。

首先在專訪中，季辛吉表示川普有著歷史上所有美國總統當選人所不具備的特殊氣質。尤其是川普在敵對政黨，甚至於自己的共和黨內都充滿反對聲浪的情況下贏得勝利，賦予了他一個前所未有的機會去改變美國與改變世界。季辛吉強調，川普最大的特色，在於他不欠任何利益團體恩情，因此也不需要看別人的臉色來推動政策。

其次，他指出美國與中共的關係是當前全世界最重要的外交關係。因為無論是美國還是中共做出任何舉動，都會嚴重影響到世界各國還有他們本國的經濟發展。所以從這個角度來看，季辛吉主張美國與中共應該維持合作的外交關係。即便這意味著雙方在很多原則上的問題要做出妥協，但是他仍認為建立美國與中共的合作關係至關緊要。

當被問到川普近日來一系列對中共的挑釁動作時，他套用新加坡前總理李光耀的名言「當兩隻大象打起來的時候，草可能就遭殃了」來形容華府與北京的關係。不過他又補了一句，強調「如果兩隻大象做起愛來，草還是會遭殃」。美國與中共的關係該如何拿捏，是一個十分複雜的問題。季辛吉認為，美國若要是能夠與中共維持合作關係，就能避免很多國家陷入必須要「選邊站」的窘境。

逼迫其他國家「選邊站」選邊站，不只會遭成世界各國社會動亂，而且還可能會重演第一次世界大戰時的緊張情勢。所以季辛吉告訴《讀賣新聞》，他一貫的立場就是支持美國與中共維持合作的關係，從來沒有改變過。當被問到稍早訪問中國大陸與習近平的會晤時，季辛吉表示北京當局對川普展現了相當高的合作誠意。

反倒是提到俄國的時候，他仍然展現出了高度的戒心。季辛吉表示，如果俄羅斯願意在敘利亞與抗擊恐怖份子的問題上與美國合作，就能夠扮演一個建設性的角色。然而如果俄羅斯想要回歸昔日帝國主義的作風，就很有可能再度成為國際社會的威脅。他表示，將俄國的勢力排除於中東之外稱不上「圍堵」，因為俄羅斯直到最近才又在該地區發揮影響力。

所以在他看來，對中共的圍堵是軍事行為，但是排除俄國對中東的影響仍然是一種外交手段。從這個角度來看，季辛吉似乎仍將俄羅斯視為美國的潛在威脅與假想敵，並沒有所謂「聯俄制共」的想法。只是對於烏克蘭問題，他卻也有與許多北約國家領導人不同的見解。季辛吉認為，烏克蘭應該扮演一個中立而又自由的國家，制定自己的外交政策，不是做為北約或者俄羅斯相互對抗的橋頭堡。

提到克里米亞問題，季辛吉反對透過武力解決。他認為美國應該將克里米亞視為東德，或者波羅的海三小國等冷戰時代為蘇聯人佔據的土地，透過時間來慢慢化解與俄國之間的恩怨。最後，他表示日本與美國應該要持續維持昔日的盟友關係。只是在經歷超過60年的聯盟關係後，雙方的職責該如何界定，資源要怎麼運用，還是一個值得討論的問題。

(中時電子報)