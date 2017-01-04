陸2016電影票房 美人魚確定奪冠
中國大陸電影局統計，2016年全大陸電影總票房為人民幣457.12億元。陸產片票房冠軍和進口片票房冠軍分別是「美人魚」和「動物方城市（Zootopia）」。
中新網和燕趙晚報報導，陸產片票房前3名分別是「美人魚」、「西遊記之三打白骨精」和「湄公河行動」，「美人魚」與「動物方城市」分別打破大陸影史單片票房紀錄和大陸影史動畫片票房紀錄。
過去1年，共有9部電影大陸票房突破10億元，其中陸產電影（含合拍片）6部，相比進口片優勢明顯。
報導說，對於陸產電影，大陸觀眾還是喜歡喜劇加特效的搭配。對動畫電影，大陸觀眾的接受度則明顯提升。
中國大陸國家新聞出版廣電總局電影局統計，2016年大陸電影年度票房457.12億元，相較2015年440.69億元的成績，微增16.43億元，增幅3.73%。城市院線觀影人次為13.72億人次，年增8.89%。
大陸連續5年超過30%的年票房增速在2016年跌至一位數，雖然12月上中旬在「長城」等片帶動下，票房一度表現搶眼，但後半程漸露疲態，12月票房最終仍出現負成長。1060104
(中央社)
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