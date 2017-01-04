新任馬管處長廖源隆回任 5日交接

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交通部核定新任馬祖國家風景區管理處長由澎管處長廖源隆回任，自民國106年1月生效，新、卸任處長5日在交通部觀光局交接。

廖源隆，43年次，是馬管處首任處長，在89年10月至93年1月曾服務3年3個月，馬管處業務在他任內開疆闢土。

馬祖國家風景區於88年成立，管理處組織89年成立，現任處長王忠銘將轉任連江縣副縣長。王忠銘於102年6月接任馬管處長，任內3年多表現受肯定，強化馬祖為友善旅遊島嶼，並提升國際化。1060104

(中央社)