陸生問馬英九：為何留台非得倚仗男人
前總統馬英九今天晚間到銘傳大學演講，一位中國大陸學生發問時感嘆，在台灣學習非常快樂，但想留下來工作，卻要「倚仗一個男人。」
馬英九今天晚間到銘傳大學，吸引將近400位學生到場，其中約1／4是中國大陸學生。馬英九只花了約50分鐘演講，開放提問長達90分鐘以上，且有問必答。
一位女性大陸交換生舉手發言，她來台只有半年時間，學習卻相當快樂，既使念學位也只能待4年。如果想留在台灣，只能成為「某某太太」，不能以「我」的身分留下來，「要工作、生活，就要倚仗一個男人。」
這位陸生問馬英九，什麼時候才能開放留台工作，且不必透過結婚？馬英九聽聞後說，「很高興你希望留下」，但目前法律上有些困難，台灣光是開放陸生來台，就討論了很久，在立法院還打了一架。
馬英九認為，兩岸要和平發展，一定要加強青年交流。德國、法國曾是世仇，經過兩次大戰後，兩國覺得不能再打下去了，推動大規模的學生交換，收到非常好的效果，順利成立歐盟，這就是因為兩國人民，在人生較早的階段就已建立友誼。
他說，陸生政策一開始難免較嚴格，但現在三限六不已鬆綁地差不多了，最近政府也願意讓陸生納入健保。但他不贊成陸生負擔全額保費，為此還把僑、外生拖下水。
對於陸生畢業後留台工作議題，馬英九提到，僑生原本也有工作薪水限制，但後來改成評點，政府應思考是否能把這套制度，也沿用到陸生上。
他說，自己現在不是執政者，不能馬上答應陸生的要求，但「只要我還在，我會往這方向來推。」
另外幾位陸生提問時，也提到希望制度能有更多鬆綁，馬英九提到，許多不是台灣的限制，而是大陸方的限制。他呼籲在場所有陸生回大陸後，幫忙跟領導者反應一下，能夠多開放一點。1060104
(中央社)
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