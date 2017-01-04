跨年夜打劫 紐約竊賊得手600萬美元珠寶

美國紐約新年跨年期間發生珠寶竊案，7000多名警力部署在時報廣場加強維安的同時，埋伏數條街區外的3名劫匪等到水晶球緩緩落下跨年倒數之際才下手，偷走600萬美元的珠寶。

法新社報導，3名劫匪去年12月31日深夜10時許進入出事珠寶批發商所在大樓。警探納瑟（Ahmed Nasser）告訴法新社，劫匪偷走「裡頭放了戒指、耳環、手鐲、項鍊的兩個保險箱」。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，曼哈頓（Manhattan）中城（Midtown）珠寶批發商KGK Holdings發生的這起竊案顯然是內賊幹的，因為竊賊進入店面後不費吹灰之力就破解保險箱。

警方告訴紐約「每日新聞」（New York Daily News）：「保險箱是開的，這幫人連撬開都不必。」

與此同時，數千警力正在數街區接之外的時報廣場（Times Square）上緊發條巡邏著。在跨年狂歡民眾湧入廣場同時，這幫人拿鐵鎚和鐵橇，試圖從貨梯入口進入大樓前往6樓的KGK Holdings辦公室。

警方說：「他們埋伏著，等到水晶球落下時才動手。」

監視器畫面可以看到，1名穿連帽衫、背背包的蓄鬍白人男性，手持鐵鎚猛敲好幾下，他還被拍到直視攝影機的畫面。另1名也穿連帽衫但戴口罩的同夥則試圖用鐵鎚打爆攝影機。

法新社指出，警方公布兩名疑似劫匪企圖破門的監視畫面片段，其中1人戴口罩，並持續追捕3名嫌犯。（譯者：中央社何宏儒）1060104

(中央社)