松機附近草叢男屍 身懷大陸、台灣多張不同證件

男子疑似行竊失風，從2樓民宅摔落牆邊而死。（胡欣男翻攝）

今天下午2時，松山機場附近民宅後方，有男子陳屍牆邊草叢。死者年約40歲，手脫臼、腳挫傷有血跡，牆上有疑似其鞋印；皮夾內有大陸、台灣籍多張不同身分證件，警方初步排除他殺，懷疑是行竊失風，從2樓民宅摔落致死。詳細身分與死因，仍待指紋比對與相驗調查。

警方初步調查，男子身上的大陸籍身分證為41歲陳姓男子，但沒出入境記錄，懷疑是偽造；他皮夾內還有其他台灣的提款卡、會員卡，均為不同身分，研判係偷竊而來。

男子的身分，有待指紋比對；另警方擴大調閱監視畫面，清查男子從何處而來，全案刻由檢警調查。

(中時)