被郭總說服 陳鴻文加入中華隊！

中信兄弟守護神陳鴻文。(中時資料照，陳怡誠攝)

旅外球員紛紛辭退今年3月在韓國舉行的經典賽，中華隊投手戰力拉警報，中信兄弟終結者陳鴻文去年底也婉拒參賽，但在中華隊總教練郭泰源親自接觸後，他改變心意，將在今晚向中華隊報到，明天起加入中華隊集訓。

陳鴻文去年雖然被列入經典賽中華隊的大名單中，但他因想利用季後休息、為明年球季做調整，因此透過經紀人致電郭泰源，表達不參與經典賽的想法並向郭總說抱歉，但中華隊仍未放棄爭取他入陣。

中華隊昨日收假，陳鴻文正好到台中找隊友林智勝聚餐，郭泰源和吳復連也當面再和他溝通，成功說服陳鴻文點頭加入中華隊，今晚就會向球隊報到投入集訓。

(中時電子報)