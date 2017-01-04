美韓將舉行第5次北韓事務高層會談

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韓聯社報導，南韓青瓦台（總統府）4日表示，青瓦台國家安全室第一次長趙太庸將赴美出席第5次北韓事務高級別戰略會談。雙方將在會上就制裁北韓政策進行討論。

趙太庸將於1月5日至7日對美國進行訪問，並與美國常務副國務卿布林肯集中討論北韓核武與飛彈走向，並就聯合國安理會第2321號北韓決議落實情況和今後應對方案進行商討。

北韓最高領導人金正恩1日發表新年賀詞表示，洲際彈道飛彈試射已進入收尾階段，表現出繼續發展核能力的意志。鑒於此，韓美將在會上重申，兩國需要從高級別層次繼續推動制裁北韓和施壓政策，進而尋求具體的額外措施。

同時，在制裁北韓過程中，中方的合作必不可少，因此韓美將會討論與中方加強合作的方案。

(旺報)