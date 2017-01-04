一例一休影響 基隆公車日減20班引發民眾不滿

受一例一休制度衝擊，基隆市公車從元旦開始每天減班約20班次。（曾百村攝）

勞基法一例一休元旦上路後，基隆市公車營運首當其衝，為了減緩司機加班費用的暴增程度，從1月1日起每天減少20班次客運，還向主管機關申請取銷部分路線悠遊卡優惠，民眾聽聞則怒批，當初市長說要從汐止蓋捷運，結果現在「連影都嘸」，現在居然公車也減班，怒批政府作為「只讓人民更不便」。

公車處長陳新埤表示，在一例一休實施前，曾考量每位司機的排班出勤、加班時數等，而256位司機共43條營運路線，為了新制必須「重排班表」，最後形成每天減少20班次客運，才能不讓加班費等營運成本飆升。

而考量尖峰時段民眾搭車需求，目前減少的班次全部都落在非尖峰時間，或是偏遠路線上，未來在非尖峰時間搭車的民眾，可能必須再多等10分鐘，若是居住在偏遠地區者，恐怕車次表恐會修改，大大影響公車族的搭車習慣。

公車處指出，因每月加班時數不能超過，某些司機必須減少開車時數，但有的司機也可能因此增加，若人力還是不足，則考慮增補司機，但司機並不好找，短期只能用原有人數應戰新制。

基隆客運副總黃治淮指出，一例一休對客運業衝擊很大，為此去年已向主管機關公路總局、新北市政府、基隆市政府等申請部分路線「假日減班」、「調整班次間距」等措施，目前更擬取消部分路線等已實施多年刷悠遊卡可打折的優惠措施，希望調回原價，以平衡暴增的人事支出。

劉姓民眾批評，市長林右昌在選前就說要爭取捷運，結果現在「連影子都沒看到」，上任市長後，反而變成公車減班、讓人民更不便，未來若取消優惠「那不是反而增加市民的支出嗎？那這項政策哪裡有幫到我們？」

議員楊秀玉說，公車處現在減班情況下，影響最大就是住在偏遠地區的長者們，他們通常會選擇離峰時間搭車，現在等於是要讓長輩站在那多等1、20分鐘，那未來若遇到颱風天，是不是大部分公車司機也得強迫休假？他直言政府施政未考量全面就貿然實施，帶來的就是「千變萬變、唯有薪資不變、物價漲價不變」的災難性結果。

(中時)