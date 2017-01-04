公路法修正生效 Uber：續經營台灣市場
總統府今天公布修正公路法部分條文，Uber違法經營計程車客運服務業最高可罰新台幣2500萬元，最快6日生效，Uber回應，將持續致力經營台灣市場。
總統府今天公布修正公路法部分條文，增訂公路法第78條之1條文，並修正第77條條文，也就是外界所謂的「Uber條款」，最快6日起就可對Uber公司及司機開罰，最高罰金從原本的新台幣15萬元增至2500萬元。
對此，Uber傍晚回應，尚未得到官方發佈的相關細節，對於總統府公布修正公路法部分條文表示遺憾，認為這是扼殺台灣從共享經濟獲益，讓台灣成為亞洲矽谷的機會。
Uber強調，正在跟相關政府單位安排會議，洽談制定台灣車輛分享法規完整方案，將致力經營台灣市場，持續支持萬名Uber合作駕駛以及百萬名Uber使用者。1060104
(中央社)
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