俄羅斯海軍訪菲 「盼中俄菲馬在南海演習」
外媒報導，俄羅斯海軍3日表示，俄海軍計畫和菲律賓舉行聯合軍演。目前，俄羅斯兩艘軍艦正在菲律賓進行訪問。在菲律賓總統杜特蒂努力加強與俄羅斯關係，包括可能達成武器交易之際，俄羅斯海軍一艘反潛驅逐艦和一艘補給艦3日抵達馬尼拉，對菲律賓進行友好訪問。
美聯社3日報導，俄羅斯太平洋艦隊副司令、海軍少將愛德華·米哈伊洛夫表示，在這次為期5天的訪問中，俄方會向菲國軍方展示兩艘軍艦攜帶的大量裝備。
這是俄羅斯軍艦對菲律賓進行的第3次這樣的訪問，但在杜特蒂就任總統後尚屬首次。訪問期間，兩國海軍官員將舉行會談，軍艦將向公眾開放，俄羅斯官兵還將參觀馬尼拉的歷史古蹟。
另據法新社3日報導，米哈伊洛夫表示，俄羅斯還很可能與中國和馬來西亞在南海舉行聯合軍演，「我們真的希望，今後幾年，比如在你們地區，在南海的軍事演習不是只有俄羅斯和菲律賓參與，而是由俄羅斯、菲律賓、中國還可能加上馬來西亞共同參與。」
(旺報)
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