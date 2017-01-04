南韓代總統出席中日韓領袖會議 日本不介意

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韓聯社報導，南韓外交部次官補（部長助理）金炯辰4日就南韓代理總統黃教安出席韓中日領導人會議表示，日方的立場是不介意黃教安出席會議。

有日媒近日報導，作爲中日韓領袖會議主席國的日本曾試探性地向韓中兩國徵詢對2月10日前後開會的意見。

有關日方提出的具體日期、南韓是否對此表示同意的提問，金炯辰沒有予以正面回答，僅說南韓堅持作爲恢復韓中日合作體系的國家，維持該體系的立場。

去年，日本提議在12月19至20日召開韓日中領導人會議。南韓政府對此表示同意，而中方持消極態度，最終會議未能促成。

對中方爲反制在半島部署「薩德」採取「限韓令」的說法，金炯辰表示，中國確有這種傾向。南韓正在與中方就爲何做出該決定進行對話。

(旺報)