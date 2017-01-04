仿李時珍商標遭駁回 提告仍敗訴

中國李時珍醫藥集團前年來台時申請註冊歷史醫藥專家「李時珍」商標遭智慧財產局駁回，不服提告，但智財法院認為中天生物科技公司的李時珍商標早在2004年註冊，在市場上具有一定識別性，若同樣用於中、西藥品中，易導致消費者混淆，今判李時珍集團敗訴，仍可上訴。

智財法院指出，中國李時珍醫藥集團的李時珍商標與中天生物科技公司的李時珍商標皆以「李時珍」字樣為主要辨識，且皆運用在中、西藥上面，極可能造成消費者混淆。加上集團未提出公司在台灣使用商標後的銷售、營業、市場等情形，今判集團敗訴，仍可上訴。

(中時)