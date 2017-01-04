防宵小偷免治馬桶 中油擬廁所全裝監視器
中油宣布要打造六星級公廁，但是「賊心難測」，先前試裝的馬桶沖水器，就被不肖民眾偷掉6個。未來豪華免治馬桶更易被人相中，中油已研議同步在廁所出入口加裝監視器，防止不肖民眾搬走。
中油董事長陳金德說，先前馬桶試加裝的沖水水管，一個約1、2000元，沒想到竟被人偷走6個。對未來所有中油公廁全面安裝後，如何防治被竊？他回應，會以視為消耗品來面對，當作成本支出的一部分。「只能等國民提升素質後，不再發生被偷的事。」
雖然董事長寬心面對，但中油強調，更高級的免治馬桶，不能沒有防範措施。中油已決定同步在所有廁所出入口加裝監視器，給予賊人嚇阻力。「畢竟要把免治馬桶搬走，看到有攝影機總會有顧忌。」
(中時)
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