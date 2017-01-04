印度公布5省議會改選日期 北方省受矚目
印度中央選舉委員會今天宣布，包括北方省在內的5個省議會改選投票日期。其中，由於北方省是印度人口最多的省分，關係到總理莫迪能否連任，最受矚目。
印度選舉委員會主委柴迪（Nasim Zaidi）下午宣布，北方省（Uttar Pradesh）、北阿坎德省（Uttarakhand）、旁遮普省（Punjab）、果阿省（Goa）和曼尼坡省（Manipur）等5省省議員選舉，將在2月4日到3月8日舉行投票。
依照人口的多寡，人口最多的北方省將分7階段投票選出新一屆省議會議員，曼尼坡省則分兩階段進行，其他3省則是一次選完。
其中，果阿省和旁遮普省的投票日期最早，在2月4日舉行投票，北阿坎德省在2月15日投票，分兩階段的曼尼坡省分別在3月4日和3月8日投票。
北方省則以7階段分別在2月的11、15 、19、23和27日，及3月的4日和8日投票。
柴迪表示，5個省的最終投票結果將在3月11日公布。
這將是印度2014年國會下院改選後最大規模的選舉，共涉及690個選區，其中有403個選區在北方省。
其中，果阿省將選出40個席位，旁遮普省選出117個，曼尼坡省選出60席，北阿坎德省選出70席。
由於北方省的選情關係到2019年的印度國會選舉，以及總理莫迪所屬印度人民黨（BJP）和它的友黨是否能繼續維持國會多數，以利莫迪連任，因此包括BJP和國大黨等反對黨，都非常關注北方省選舉，尤其是北方省執政的社會黨正在鬧內訌。1060104
(中央社)
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