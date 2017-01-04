嘉義縣政府電視機被偷 警方六小時內神速破案

嫌犯竊取縣府電視螢幕後，從容的騎機車離開縣府（翻攝）

嫌犯竊取縣府電視螢幕後，從容的離開縣府（翻攝）

被竊取的縣府電視螢幕（翻攝）

被竊取的縣府電視螢幕（翻攝）

嘉義縣政府在4日下午四點半左右發生電視遭竊一案，而這台電視機放在縣府一樓大廳值班台後方，竊嫌趁著下午值班台無人時趁機搬走電視，也由於縣府目前一樓大廳正在重新裝修施工中，進出人員較為複雜。據縣府指出被偷走的是一台20吋電視。

縣府行政處表示，最近縣政府一樓在整修，所以進出的人員較為複雜，管理不易。在4日下午2點多，一名陌生男子進入縣政府，趁著服務台的人員離開位置，趁機將電視螢幕偷走。

朴子分局太保所在4日15時多接獲縣府報案，說明縣府一樓服務台的電視機遭不明人士偷竊，經偵查隊與太保所調閱監視器過濾後，發現嫌犯陳O宏（68年次，住在東石鄉）涉有重嫌,於是派員埋伏，在當日晚間20：40在陳嫌的住處將其逮捕到案並在家中起獲竊取贓物，犯嫌坦承犯案，陳嫌在竊取縣府電視螢幕後，便馬上在自己的家中安裝好都來的電視螢幕，坐在家裡安逸地看著電視節目，沒想到在晚間20：40就被警方人贓俱獲，全案依現行犯移送臺灣嘉義地檢署偵辦。朴子分局在不到六小時的時間內，迅速鎖定嫌犯，並快速地將其逮捕移送嘉義地檢，值得讚賞。

(中時)