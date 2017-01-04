被批刷存在感 陸委會：兩岸之間無小事

陸委會4日被媒體指，頻繁在臉書張貼各類大小事情的政令和立場，是在「刷存在感」，陸委會4日晚回應強調，密切觀察中國大陸對台作為，是陸委會職責所在，兩岸之間無小事，儘管當前因政治因素，大陸對兩岸互動採取限制性作為，但仍會逐步累積兩岸正向動能，使兩岸良性互動終有水到渠成的一天。

陸委會4日晚表示，520以來，兩岸關係及區域政經情勢持續動態變化，密切觀察中國大陸對臺作為與未來整體情勢發展、研議因應策略，是陸委會職責所在。兩岸之間無小事，尤其涉及我民眾權益福祉，包括我地方及民間交流、兩岸共同打擊犯罪、陸配與陸生議題，以及我國際空間的發展，政府均積極致力維護國家尊嚴，並設法與陸方溝通，爭取我方應有權益。

陸委會指出，當前中國大陸以政治因素對兩岸互動採取限制性作為，但政府仍持續釋出善意，透過各種管道呼籲陸方正視兩岸現實，務實處理相關議題。相信政府的努力與善意，將涓滴成流，逐步累積兩岸正向動能，使兩岸良性互動終有水到渠成的一天。

(旺報)