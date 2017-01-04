廣東2017年計畫投資1150億推展交通建設

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證券時報網4日報導，廣東省交通運輸廳廳長李靜4日在廣州表示，該省2017年交通運輸基礎建設，計畫完成投資1150億元人民幣，至2017年底，廣東高速公路通車總里程，預計達8308公里。同時，支持廣東自貿區加速推進實施粵港澳遊艇自由行、啟運港退稅等政策。

據中新網消息，李靜在當天召開的2017年全省交通運輸工作會議上表示，今年將推動21世紀海上絲綢之路建設，加強珠三角與粵東西北、廣東與泛珠三角區域各省區的交通銜接協作。支持該省內港口開拓國際航線和郵輪航線，加強與國際港口互聯互通。支持廣東自貿區加快推進實施粵港澳遊艇自由行、啟運港退稅等政策。

(工商)