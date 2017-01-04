李李仁親陶子收壽桃 豬哥亮抱病站台
國片「西城童話」今晚首映，綜藝天王豬哥亮抱病站台，演員李李仁將過生日，現場提前慶生送上兩顆大壽桃，老婆陶晶瑩（陶子）現身主持，並加碼甜蜜獻吻。
「西城童話」是導演葉天倫執導，以台北西門町為電影場景，由李李仁、郭書瑤、楊貴媚主演，6日全台上映。首映會晚間在西門紅樓廣場舉行，陶晶瑩被拱獻吻，夫妻倆在台上嘴對嘴親吻。
曾演出葉天倫執導電影「雞排英雄」、「大稻埕」的豬哥亮抱病現身，罹患大腸癌開刀、化療，身穿格紋西裝外套，豬哥亮看起來挺有元氣，陶晶瑩稱讚很帥，豬哥亮也聊到開心大笑。
李李仁6日將過43歲生日，現場幫他提前慶生，由楊貴媚和郭書瑤捧著大壽桃上台，李李仁笑稱平常常吃「陶子」，但沒吃過這麼大的桃子。電影上映日和生日同天，李李仁直呼是命運安排，希望大家多支持國片。
楊貴媚與郭書瑤飾演母女，常演媽的楊貴媚笑說，這次演個性奔放的媽媽，是拿出本性演出；郭書瑤有場泡澡戲，坦言拍攝時正值生理期，擔心下水就見紅，並承諾票房破億，就在西門町廣場重現泡澡戲。1060104
(中央社)
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